Залужный обратился к командирам: Берегите своих бойцов – этим мы отличаемся от оккупантов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил военных и всех защитников Родины, а также призвал командиров аккуратно планировать боевые операции и беречь солдат, что чуждо российской оккупационной армии. Обращение генерал опубликовал в Facebook.

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"Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как следует бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю", – пишет он.

Генерал добавил, что как бы тяжело нам ни было сейчас, "но уж точно не будет стыдно". Враг, отметил Залужный, деморализован и истощен, а его планы на блицкриг, смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены.

"Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке. Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления", – пишет он.

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Главком ВСУ подчеркнул: основой сопротивления врагу являются прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество оккупантов, самоотверженно сдерживает наступление.

"Национальное сопротивление не позволяет противнику развить успех. Насколько бы километров враг ни продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет", – пишет Залужный. Он призвал жителей захваченных россиянами районов приобщаться к сопротивлению.

Воздушные силы и ПВО "уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке средств воздушного нападения противника", подчеркнул генерал.

По его словам, сослуживцы и украинский народ будут вечно помнить павших в войне против страны-оккупанта России и отомстят за каждого.

"Боль утрат усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах. Слава Украине!" – резюмировал главком ВСУ.

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Евгений Пилипенко

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