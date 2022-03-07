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Сводка от Генштаба. Какая ситуация с вторжением России в Украину на 12:00

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 13:50
Сводка от Генштаба. Какая ситуация с вторжением России в Украину на 12:00 - Фото
Скриншот из видеозаписи

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева, а также не оставляют попыток выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ на 12:00.

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На Полесском направлении россияне сосредоточивают основные усилия на окружении Киева: сосредоточение усиленного танковыми подразделениями врага в районе Гостомеля (до 2 БТГр) и Бучи (до 3 БТГр). В районе Бородянки – до 2 БТГр, Сытняков – до 2 БТГр.

На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим при помощи нескрываемого террора против мирных жителей.

Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород, а также к возобновлению наступления на Гостомель, Ирпень и Стоянку.

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На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа ВС РФ основные усилия сосредоточил на направлениях: Бровары – до 2 БТГр, Семеновка, Мена и Бобровица – до 3 БТГр, Борисполь – до 4 БТГр.

Захватчики пытаются обеспечить тактическое преимущество в Броварском и Бориспольском районах, предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредотачивают подразделения 41 общевойсковой армии ЦВО ВС РФ у его южных окраин.

Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

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На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении на Днепр, основные усилия сосредотачивается на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка.

Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

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На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям Днепра и Запорожья (с целью выхода на админграницы Донецкой области). Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону под Старомлиновкой, а также захватить Зачатовку, однако понесли значительные потери и отошли в район Любимовки.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в западных окрестностях Мариуполя и Старого Крыма, но успеха не имеет.

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На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области, основные усилия сосредотачивают на направлениях Николаева (до 2 БТГр), Вознесенска (до 2 БТГр), Белгород-Днестровского (до БТГр), Запорожья (до 4 БТГр) и Мариуполя (до 3 БТГр).

Противник осуществляет перегруппировку войск для дальнейшего наступления на Запорожье, срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополя.

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На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы российских войск в оккупированном Приднестровье находятся в повышенной боевой готовности.

"Несмотря на большое количество войск, у оккупантов низкое морально-психологическое состояние. Неся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал, массово сдаются в плен ВСУ и гражданскому населению. Мы защищаем нашу украинскую землю. Украина – щит Европы и всего цивилизованного мира", – подчеркнули в Генштабе.

Евгений Пилипенко
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сводка генштаб
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