UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Залужный обсудил с Милли, как быстрее Украине получить новое вооружение

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 23:58
Залужный обсудил с Милли, как быстрее Украине получить новое вооружение - Фото
Залужный и Милли (фото - CinC AFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудили объявленный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение", – говорится в сообщении.

"Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство. Мы настроены только на победу", – добавил Залужный.

  • Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и позволяет поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.
  • Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Валерий Залужный Марк Милли Abrams
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 