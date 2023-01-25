Залужный обсудил с Милли, как быстрее Украине получить новое вооружение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудили объявленный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение", – говорится в сообщении.

"Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство. Мы настроены только на победу", – добавил Залужный.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и позволяет поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.







Вадим Ребрина

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