Залужный обсудил с Милли, как быстрее Украине получить новое вооружение
25.01.2023, 23:58
Залужный и Милли (фото - CinC AFU)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудили объявленный пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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"В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение", – говорится в сообщении.
"Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство. Мы настроены только на победу", – добавил Залужный.
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