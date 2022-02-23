Залужный: Пересечет орда границу - снесем ее. У нас очереди резервистов по всей стране

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил об очередях резервистов по всей стране в первый же день после издания указа о призыве. Главком ВСУ уверяет: российская орда будет снесена, как только она пересечет границу.

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Залужный поблагодарил резервистов оперативного резерва ВСУ, которые с сегодняшнего дня массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы", - заявил главком ВСУ.

Он подчеркнул: украинская армия образца 2022 года – не 2014-го, и бойцы ВСУ закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Также, по словам Залужного, Вооруженными Силами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на изменения в оперативной обстановке, потому ВСУ спокойны и уверены.

Залужный отметил, что необходимо усилить и прикрыть другие направления, помимо Донбасса, и обратился к резервистам: "Ввиду обострения на линии столкновения, а также необходимости обеспечить оборону рубежей государства с востока, севера и юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я как главнокомандующий ВСУ рассчитываю на вас. Моим приоритетом является сохранение жизни личного состава, и именно я несу ответственность за применение Вооруженных Сил Украины".

Вчера вечером президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.

Владимир Зеленский 36 000 человек будет призвано в органы военного управления и воинских частей ВСУ, 5000 человек – в Нацгвардию, 5000 человек – в Госпогранслужбу.

Оксана Житнюк

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