Президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Зеленский отметил, что сегодня Совет федерации дал право президенту Владимиру Путину использовать вооруженные силы РФ на территории Украины.

"На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь". Принятое на самом высоком политическом уровне – единогласно. И дает четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель", – сказал президент.

Этим решением Россия фактически вышла из минских договоренностей, отметил он.

Относительно безопасности и обороны президент сказал, что на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. По его словам, необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.

"Мной как Верховным главнокомандующим ВСУ издан указ о призыве резервистов в особый период. Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", – сказал Зеленский.

По его решению, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.

Также Зеленский сообщил, что Украина запускает "программу экономического патриотизма".

"Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – сказал президент.

Завтра, сообщил Зеленский, у него будет встреча с ТОП-50 украинского крупного бизнеса.

"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину", – сказал Зеленский.

"Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе", – добавил президент.

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Вадим Ребрина

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