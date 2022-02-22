У Зеленского думают о введении чрезвычайного положения в Луганской и Донецкой областях
На встрече президента Владимира Зеленского с руководителями силовых структур и лидерами фракций рассмотрели введение чрезвычайного или особого положения на приграничных территориях. Об этом на брифинге после заседания сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, добавив, что это решение, возможно, будет принято.
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Он сообщил, что на встрече договорились, что парламент будет работать в "оборонной коалиции", все политические споры, по словам Арахамии, откладываются в сторону.
"Были разные идеи о введении военного положения. От них пока все... Сказали, что надо быть готовыми, но вводить военное положение не будут до тех пор, пока не начнется открытая агрессия. Но вопрос чрезвычайного или особого положения на приграничных территориях обсудили более детально и, возможно, на такое решение пойдут в зависимости от того, как будет сейчас развиваться ситуация", – сказал Арахамия.
На уточняющий вопрос, о каких именно регионах идет речь, он ответил, что о Луганской и Донецкой областях. "Лично моя позиция — надо уже вводить", – сказал он.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".
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