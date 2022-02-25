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Залужный показал видео допроса сдавшихся в плен российских десантников

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 02:58
Залужный показал видео допроса сдавшихся в плен российских десантников - Фото
Скриншот с видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Facebook видео допроса сдавшихся в плен российских десантников.

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Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ, говорят ,что участвовали в учениях в оккупированном Крыму и якобы не знали, куда их перебрасывают.

Они назвали имя командира своего батальона — Денис Сорокин.

  • Ранее было опубликовано видео допроса захваченного в плен командира разведывательного взвода 74 мотострелковой бригады армии РФ.
  • Сухопутные войска показали, как раненый российский оккупант говорит, что им в Украине не рады.
Вадим Ребрина
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война десант Валерий Залужный
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