Заместитель главы ВРУ: Чем ближе к востоку и югу, тем больше женщин возглавляет общины

Заместитель председателя парламента констатировала, что сейчас мужчины больше на войне

Елена Кондратюк (Фото: ВРУ)

Чем ближе к востоку и югу Украины, тем больше женщин возглавляет общины, заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Об этом она сообщила на мероприятии "U-LEAD с Европой", передает корреспондент LIGA.net.

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"Из моего опыта и по моему наблюдению, чем ближе к востоку и югу, тем больше женщин возглавляет общины. Почему? Потому что женщины более ответственны и социализированы", — сказала Кондратюк.

Заместитель председателя парламента констатировала, что "мужчины больше на линии [фронта]".

"Сейчас, когда мы говорим о человеческом капитале – это прежде всего об изменении парадигмы вообще в обществе. Потому что мы должны использовать этот человеческий капитал не только по назначению, но и по требованию времени", – подчеркнула она.

Кондратюк отметила, что женщины активно осваивают так называемые "мужские" профессии. И это, по ее словам, также "требование времени, требование, как может выжить Украина".

Заместитель председателя парламента вспомнила о двух женщинах, возглавляющих общины в Украине. Первая – это Елена Швыдка, возглавляющая одну из общин в Черниговской области. В эту общину входит село Ягодное, которое месяц находилось под российской оккупацией.

"Насколько качественно потом прошли это село и Ивановская община. Насколько они совместно смогли прийти к согласию", – уточнила Кондратюк.

Также она вспомнила о начальнице Молочанской городской военной администрации в Запорожской области Ирине Липкой, пережившей пытки со стороны россиян.

"И насколько быстро она готова со своей общиной, кто останется потом после освобождения, взяться за руку, понять, какие вызовы есть, как составить бюджетирование. Поэтому это о конкретных шагах, и это очень важно, потому что это от лидерских позиций, которые сейчас имеют руководители общин, перейти к конкретным шагам", – подчеркнула Кондратюк.