Ягодное. Офицеру РФ, которого "помогла" распознать Чичерина, объявили о подозрении – ОГП

По данным Офиса генерального прокурора, российскому офицеру объявили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны

Местный юноша осматривает подвал здания школы в Ягодном (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Следователи Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области 21 февраля сообщили о подозрении российскому военнослужащему с позывным "Клён", которого жители Ягодного в Черниговской области называют ответственным за военное преступление в их селе. Его осенью 2023 года идентифицировали журналисты редакции расследований Суспильного.

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В ноябре журналисты идентифицировали российского офицера Соловова Семена Александровича с позывным "Клён".

По данным Офиса генерального прокурора, российскому офицеру объявили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, а именно – жестокое обращение с гражданскими, пытки и использование гражданского населения в качестве живого щита.

Эта статья предусматривает лишение свободы от восьми лет до пожизненного срока.

Фото: Общественное (скриншот с видео)

Во время оккупации весь март 2022 года захватчики удерживали в подвале школы сотни людей, 10 из которых умерли или были убиты, еще шесть тел были найдены в селе после отступления россиян, а седьмой пропал без вести. На каждого из 341 человека, включая 73 детей, в подвале приходилось менее половины квадратного метра.

В июне 2023 года журналисты получили видеозапись с концерта российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной у Кременной 15 февраля 2023 года. Журналисты отметили, что за этим видео жители Ягодного узнали "Клена".

Фото: ВКонтакте

3 апреля 2023 года президент Зеленский в годовщину освобождения села Ягодное в Черниговской области посетил школу, в подвале которой российские захватчики почти месяц содержали мирных жителей в заложниках. Он пожелал российскому диктатору Владимиру Путину провести в таких условиях остаток его жизни.

13 июня Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры начало общественные консультации по комплексному восстановлению села Ягодное в Черниговской области.

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