Ягідне. Офіцеру РФ, якого "допомогла" ідентифікувати Чичеріна, оголошено про підозру – ОГП
Слідчі Управління Служби безпеки України в Чернігівській області 21 лютого повідомили про підозру російському військовослужбовцю із позивним "Кльон", якого жителі Ягідного на Чернігівщині називають відповідальним за воєнний злочин у їхньому селі. Його восени 2023 року ідентифікували журналісти редакції розслідувань Суспільного.
У листопаді журналісти ідентифікували російського офіцера Соловова Семена Олександровича з позивним "Кльон".
За даними Офісу генерального прокурора, російському офіцеру оголосили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, а саме — жорстоке поводження з цивільними, катування і використання цивільного населення як живого щита.
Ця стаття передбачає позбавлення волі від восьми років до довічного терміну.
Під час окупації весь березень 2022 року загарбники утримували у підвалі школи сотні людей, 10 з яких померли або були вбиті, ще шість тіл було знайдено у селі після відступу росіян, а сьомий зник безвісти. На кожну з 341 людини, включно з 73 дітьми, у підвалі припадало менше половини квадратного метра.
У червні 2023 року журналісти отримали відеозапис із концерту російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної біля Кремінної 15 лютого 2023 року. Журналісти зазначили, що за цим відео жителі Ягідного впізнали "Кльона".
- 3 квітня 2023 року президент Зеленський у річницю визволення села Ягідне на Чернігівщині відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць утримували мирних жителів у заручниках. Він побажав російському диктатору Володимиру Путіну провести за таких умов залишок його життя.
- 13 червня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури почало громадські консультації щодо комплексної відбудови села Ягідне в Чернігівській області.
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