Ягідне. Офіцеру РФ, якого "допомогла" ідентифікувати Чичеріна, оголошено про підозру – ОГП

За даними Офісу генерального прокурора, російському офіцеру оголосили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни

Місцевий юнак оглядає підвал будівлі школи в Ягідному (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Слідчі Управління Служби безпеки України в Чернігівській області 21 лютого повідомили про підозру російському військовослужбовцю із позивним "Кльон", якого жителі Ягідного на Чернігівщині називають відповідальним за воєнний злочин у їхньому селі. Його восени 2023 року ідентифікували журналісти редакції розслідувань Суспільного.

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У листопаді журналісти ідентифікували російського офіцера Соловова Семена Олександровича з позивним "Кльон".

За даними Офісу генерального прокурора, російському офіцеру оголосили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, а саме — жорстоке поводження з цивільними, катування і використання цивільного населення як живого щита.

Ця стаття передбачає позбавлення волі від восьми років до довічного терміну.

Фото: Суспільне (скриншот із відео)

Під час окупації весь березень 2022 року загарбники утримували у підвалі школи сотні людей, 10 з яких померли або були вбиті, ще шість тіл було знайдено у селі після відступу росіян, а сьомий зник безвісти. На кожну з 341 людини, включно з 73 дітьми, у підвалі припадало менше половини квадратного метра.

У червні 2023 року журналісти отримали відеозапис із концерту російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної біля Кремінної 15 лютого 2023 року. Журналісти зазначили, що за цим відео жителі Ягідного впізнали "Кльона".

Фото: ВКонтакте

3 квітня 2023 року президент Зеленський у річницю визволення села Ягідне на Чернігівщині відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць утримували мирних жителів у заручниках. Він побажав російському диктатору Володимиру Путіну провести за таких умов залишок його життя.

13 червня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури почало громадські консультації щодо комплексної відбудови села Ягідне в Чернігівській області.

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