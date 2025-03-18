Заступниця голови ВРУ: Чим ближче до сходу і півдня, тим більше жінок очолює громади

Олена Кондратюк (Фото: ВРУ)

Чим ближче до сходу та півдня України, тим більше жінок очолює громади, заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Про це вона повідомила на заході "U-LEAD з Європою", передає кореспондентка LIGA.net.

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"З мого досвіду і мого спостереження, чим ближче до сходу і півдня, тим більше жінок очолює громади. Чому? Тому що жінки відповідальні й соціалізовані більше", – сказала Кондратюк.

Заступниця голови парламенту констатувала, що наразі "чоловіки більше на лінії [фронту]".

"Зараз, коли ми говоримо про людський капітал – це перш за все про зміну парадигми взагалі в суспільстві. Тому що ми повинні використовувати цей людський капітал не тільки за призначенням, а й на вимогу часу", – наголосила вона.

Кондратюк зазначила, що наразі жінки активно освоюють так звані "чоловічі" професії. І це, за її словами, також "вимога часу, вимога, як може вижити Україна".

Заступниця голови парламенту згадала про двох жінок, які очолюють громади в Україні. Перша – це Олена Швидка, яка очолює одну з громад в Чернігівській області. До цієї громади входить село Ягідне, яке місяць перебувало під російською окупацією.

"Наскільки якісно потім пройшли це село й Іванівська громада. Наскільки вони спільно змогли дійти згоди", – уточнила Кондратюк.

Також вона згадала про начальницю Молочанської міської військової адміністрації у Запорізькій області Ірину Липку, яка пережила тортури з боку росіян.

"І наскільки швидко вона готова зі своєю громадою, хто залишиться потім після визволення, взятися за руку, зрозуміти, які виклики є, як скласти бюджетування. Тому це про конкретні кроки, і це дуже-дуже важливо, тому що це від лідерських позицій, які зараз мають керівники громад, перейти до конкретних кроків", – наголосила Кондратюк.