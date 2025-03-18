Заступниця голови ВРУ: Чим ближче до сходу і півдня, тим більше жінок очолює громади
Чим ближче до сходу та півдня України, тим більше жінок очолює громади, заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Про це вона повідомила на заході "U-LEAD з Європою", передає кореспондентка LIGA.net.
"З мого досвіду і мого спостереження, чим ближче до сходу і півдня, тим більше жінок очолює громади. Чому? Тому що жінки відповідальні й соціалізовані більше", – сказала Кондратюк.
Заступниця голови парламенту констатувала, що наразі "чоловіки більше на лінії [фронту]".
"Зараз, коли ми говоримо про людський капітал – це перш за все про зміну парадигми взагалі в суспільстві. Тому що ми повинні використовувати цей людський капітал не тільки за призначенням, а й на вимогу часу", – наголосила вона.
Кондратюк зазначила, що наразі жінки активно освоюють так звані "чоловічі" професії. І це, за її словами, також "вимога часу, вимога, як може вижити Україна".
Заступниця голови парламенту згадала про двох жінок, які очолюють громади в Україні. Перша – це Олена Швидка, яка очолює одну з громад в Чернігівській області. До цієї громади входить село Ягідне, яке місяць перебувало під російською окупацією.
"Наскільки якісно потім пройшли це село й Іванівська громада. Наскільки вони спільно змогли дійти згоди", – уточнила Кондратюк.
Також вона згадала про начальницю Молочанської міської військової адміністрації у Запорізькій області Ірину Липку, яка пережила тортури з боку росіян.
"І наскільки швидко вона готова зі своєю громадою, хто залишиться потім після визволення, взятися за руку, зрозуміти, які виклики є, як скласти бюджетування. Тому це про конкретні кроки, і це дуже-дуже важливо, тому що це від лідерських позицій, які зараз мають керівники громад, перейти до конкретних кроків", – наголосила Кондратюк.
- 3 квітня 2023 року президент Зеленський у річницю визволення села Ягідне на Чернігівщині відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць утримували мирних жителів у заручниках. Він побажав Володимиру Путіну провести за таких умов залишок його життя.
- 13 червня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури почало громадські консультації щодо комплексної відбудови села Ягідне.
- У лютому 2024-го підозру вручили російському військовослужбовцю, якого жителі Ягідного називають відповідальним за воєнний злочин у їхньому селі.