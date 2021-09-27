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Заместитель Кулебы сказал, почему Украина не разорвала дипотношения с Россией

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 22:26
Заместитель Кулебы сказал, почему Украина не разорвала дипотношения с Россией - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина не прекратила дипломатические отношения с Россией по той причине, что ни одна из стран, работающих в РФ, не согласилась представлять украинские интересы из-за большого объема работы. Об этом в интервью телеканалу Дом сказал заместитель министра иностранных дел Украины, посол Украины в Турции Василий Боднар.

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"На самом деле, это решение должно было быть принято еще в 2014 году, когда началась активная фаза боевых действий", – сказал он.

При этом посол отметил, что в РФ находятся много украинцев, в том числе политзаключенных, и кто-то должен представлять их интересы. "То есть это практическое измерение победило эмоциональный наплыв, чтобы разорвать эти отношения", – сказал Боднар.

По его словам, интересы Грузии, которая разорвала дипотношения с РФ, представляет в Москве посольство Швейцарии. "И если посчитать количество граждан Грузии и Украины, то это очень большая разница", – отметил замминистра.

"Мы проводили "зондирование" позиций. Ни одна из стран, которые представлены в Москве, не согласилась представлять наши интересы, учитывая такое количество работы, которую нужно было бы делать, чтобы обеспечить интересы наших граждан", – сказал Боднар.

Особенно, по его словам, это касалось 2014-2015 годов, когда велись активные боевые действия, и украинских военных брали в плен. Тогда украинские дипломаты работали фактически 24/7.

При этом замглавы МИД отметил, что дипломатическое присутствие между странами находится на низком уровне: в Украине нет посла России, в РФ нет посла Украины.

"И, скорее всего, такое представительство будет только уменьшаться, поскольку отношения у нас сходят на ноль и ограничиваются только обеспечением вот этих консульских нужд", – сказал Боднар.

  • В ноябре 2018 года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не разрывает дипломатические отношения с РФ потому, что они на данный момент носят "формальный" характер. 
  • Нынешний глава МИД примерно неделю назад сказал, что нет смысла и пользы расторгать дипломатические отношения с РФ из-за "выборов" в нелегитимную Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.



Вадим Ребрина
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Василий Боднар МИД рф дипотношения
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