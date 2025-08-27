Заместитель главы КГГА обвинила руководителя Деснянской РГА в физическом насилии

Конфликт между чиновниками произошел во время презентации ежеквартального отчета главы районной государственной администрации

Скриншот видеопрезентации квартального отчета Максима Бахматова

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации и депутат Киевского городского совета (фракция Удар) Анна Старостенко обвинила руководителя Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова в психологическом давлении, унижении чести и достоинства, а также в физическом насилии. Об этом Старостенко написала в Facebook.

Инцидент произошел во время презентации квартального отчета Бахматова о работе районной государственной администрации.

Как сообщила Старостенко, она приняла участие в мероприятии по приглашению главы Деснянской районной государственной администрации.

"В ответ на мою просьбу дать возможность высказаться по поводу манипулятивных заявлений в мой адрес, господин Бахматов позволил себе не дискуссию, а откровенное психологическое давление, унижение моей чести и достоинства. Более того, произошло то, чего я никогда не ожидала от должностного лица – физическое насилие", – написала Старостенко.

Она уточнила, что Бахматов "хватал ее за руки, дергал и пытался силой вытолкнуть из зала".

Старостенко подчеркнула, что такие действия "могут содержать признаки уголовного правонарушения, в частности, препятствования законной деятельности депутата местного совета".

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации добавила, что готовит обращение в "соответствующие органы".

Конфликт прокомментировали народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Ирина Геращенко и мэр Киева Виталий Кличко.

"Нападение на заместителя главы Киевской городской государственной администрации и представителя общины Анну Старостенко – проявление безнаказанности и противоправных действий так называемого "управляющего" Деснянского района. Надеюсь, что в Офисе президента оценят действия члена своей команды, а правоохранители квалифицируют действия этого чиновника", – написал Кличко.

Геращенко потребовала немедленного увольнения Бахматова с должности и возбуждения уголовного дела по факту нападения на женщину.

"Готовим соответствующее обращение на Зеленского, Свириденко и в полицию. Мы не позволим, чтобы сексизм и хамство оставались безнаказанными", – написала она.

Бахматов не комментировал обвинения Старостенко. На видео во время конфликта он обвинил её в провокации и нападении.

"Вы напали на главу районной администрации, представителя президента. Я вас не трогал. Это называется провокация", – кричал он.

После того как Старостенко покинула зал, он извинился перед присутствующими и заявил, что "никто не будет диктовать, что делать, кроме общины и государства".

Он добавил, что в его отчете будут "неприятные вещи" для Старостенко, именно поэтому она "устроила скандал".