Заступниця голови КМДА звинуватила очільника Деснянської РДА у фізичному насиллі

Конфлікт посадовців стався під час презентації квартального звіту очільника райдержадміністрації

Скриншот відео презентації квартального звіту Максима Бахматова

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації та депутатка Київради (фракція Удар) Ганна Старостенко звинуватила очільника Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова у психологічному тиску, приниженні честі та гідності й фізичному насильстві. Про це Старостенко написала у Facebook.

Інцидент стався під час презентації квартального звіту Бахматова про роботу райдержадміністрації.

Як повідомила Старостенко, вона взяла участь у заході на запрошення голови Деснянської РДА.

"У відповідь на моє прохання дати можливість вставити репліку щодо маніпулятивних висловлювань на мою адресу, пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск, приниження моєї честі та гідності. Щобільше, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи – фізичне насилля", – написала Старостенко.

Вона уточнила, що Бахматов "хапав її за руки, смикав і намагався виштовхнути силою із залу".

Старостенко наголосила, що такі дії "можуть містити ознаки кримінального правопорушення, зокрема перешкоджання законній діяльності депутата місцевої ради".

Заступниця голови КМДА додала, що готує звернення до "відповідних органів".

Конфлікт прокоментували народна депутатка (фракція Європейська солідарність) Ірина Геращенко та мер Києва Віталій Кличко.

"Напад на заступницю голови КМДА та представницю громади Ганну Старостенко – прояв вседозволеності й протиправних дій так званим "управлінцем" Деснянського району. Сподіваюся, що в Офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці – кваліфікують дії цього посадовця", – написав Кличко.

Геращенко заявила, що вимагає негайного звільнення Бахматова з посади й відкриття кримінального провадження за фактом нападу на жінку.

"Готуємо відповідне звернення на Зеленського і Свириденко й поліцію. Ми не дозволимо толерувати сексизм і хамство", – написала вона.

Бахматов не коментував звинувачення Старостенко. На відео під час конфлікту він звинуватив її у провокації та нападі.

"Ви напали на голову РДА, представника президента. Я вас не чіпав. Це називається провокація", – вигукував він.

Після того як Старостенко покинула залу, він перепросив у присутніх і повідомив, що "ніхто не буде диктувати, що робити, окрім громади та держави".

Він додав, що у його звіту будуть "неприємні речі" для Старостенко, саме тому вона "вчинила скандал".

ОНОВЛЕНО О 21:00. Бахматов заперечив застосування сили щодо Старостенко.

"Ця пані почала викрикувати з місця, провокувати конфлікт. Потім полізла на сцену, намагалася вирвати мікрофон та на очах 300 представників громади почала бійку. Чи били її? Ні, не били?", - заявив очільник Деснянської РДА.

Він звинуватив команду чинного мера Києва у корупції, незаконній політичній агітації та провокаціях.

"Щоб ви розуміли рівень провокацій: у момент, коли ця навіжена вискочила на сцену, відбувся дивний електромагнітний стрибок - трансляцію вирубило", - поскаржився Бахматов.