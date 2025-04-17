К заместителю Кличко пришли с подозрением в переправке мужчин в Европу – источник
Служба безопасности Украины и Национальная полиция вручили подозрение заместителю главы Киевской городской государственной администрации по самоуправляющимся полномочиям Владимиру Прокопиву. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.
По словам собеседник, Прокопива подозревают в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу. Детали правоохранители обещают позже.
Еще в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил Прокопива после расследования Bihus.info о приобретении недвижимости в столице семьей и друзьями чиновника.
14 октября Bihus.info опубликовало первую часть расследования о Прокопиве. В ней журналисты рассказали, как его семья "скупила квартиры и офисы по всему Киеву" за время его каденции. 21 октября вышла вторая часть – в ней о том, что два друга Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.
- С 1 декабря 2015 года по октябрь 2020 года Прокопив был секретарем Киевского горсовета и заместителем мэра столицы Кличко.
- 25 октября 2020 года на выборах в Киевсовет Прокопив был избран депутатом от Европейской солидарности. 8 декабря он снова стал заместителем главы КГГА.