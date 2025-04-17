До заступника Кличка прийшли з підозрою у переправлянні чоловіків до Європи

У жовтні 2024 року Володимир Прокопів потрапив у корупційний скандал. Тоді ж мер Кличко відсторонив його

Володимир Прокопів (Фото: Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах)

Служба безпеки України та Національна поліція вручили підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, Прокопіва підозрюють в організації незаконного переправляння чоловіків призовного віку до Європи. Деталі правоохоронці обіцяють згодом.

Ще у жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва після розслідування Bihus.info про придбання нерухомості у столиці родиною і "друзями" посадовця.

14 жовтня Bihus.info опублікувало першу частину розслідування про Прокопіва. У ній журналісти розповіли, як його родина "накупила квартир та офісів по всьому Києву" за час його каденції. 21 жовтня вийшла друга частина – в ній про те, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту.

ДОПОВНЕНО об 11:17. Пресслужба СБУ опублікувала деталі справи.

За даними слідства, Прокопів допомагав чоловікам виїжджати до країн ЄС, маскуючи це як перевезення гуманітарних вантажів, зокрема палива для ЗСУ. Для цього він дав вказівки вносити дані військовозобов’язаних до системи "Шлях" як волонтерів, які нібито співпрацюють з одеською компанією.

За документами ці люди виїжджали до ЄС на вантажівках підприємства, щоб забрати нові партії гуманітарної допомоги. Насправді ж, як встановили правоохоронці, псевдоволонтери використали ці поїздки, щоб втекти за кордон, а назад поверталися тільки штатні працівники компанії з комерційними вантажами для продажу.

З травня по червень 2022 року чиновник переправив за кордон понад 30 призовників.

Йому оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та у несанкціонованих діях з інформацією в комп'ютерних системах.

З 1 грудня 2015 року до жовтня 2020 року Прокопів був секретарем Київської міськради та заступником мера столиці Кличка.

25 жовтня 2020 року на виборах до Київради Прокопіва було обрано депутатом від Європейської солідарності. 8 грудня він знов став заступником голови КМДА.