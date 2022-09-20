Замглавы Харьковского облсовета отстранили от должности. ГБР нашло у него паспорт РФ
20.09.2022, 17:49
Богдан Малеваный (скриншот с видео)
Заместитель главы Харьковского облсовета Богдан Малеваный отстранен от занимаемой должности на основании информации Госбюро расследований о наличии у него российского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
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К облсовету с соответствующим требованием обратились СБУ и ГБР. Также правоохранители потребовали ограничить его доступ к внутренней информации, циркулирующей в областном совете.
Малеваный на заседании облсовета подтвердил, что написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей заместителя главы.
- 6 июля ГБР заявило, что обратилось в Харьковский облсовет с целью отстранения чиновника, поскольку он имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области, и другой, в том числе секретной информации. По данным ведомства, у Малеваного есть паспорт гражданина РФ, полученный в 2014 году в городе Севастополь, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России.
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