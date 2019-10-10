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Замглавы ОП рассказал о формате пресс-марафона Зеленского

Замглавы ОП рассказал о формате пресс-марафона Зеленского - Фото
Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.10.2019, 09:58

Сегодня с 10:00 президент начинает так называемый пресс-марафон с аккредитованными журналистами

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал журналистам о формате пресс-марафона президента Владимира Зеленского.

По его словам, идея формата принадлежит Зеленскому.

"Президент ответит на все вопросы всех журналистов", - обещает Тимошенко.

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Касательно места проведения замглавы ОПУ отметил, что задачей команды было найти место, где можно расположить 300 журналистов и чтобы президент мог сидеть за столом.

Тимошенко заверил, что на мероприятие были аккредитованы все без исключения общенациональные СМИ.

"Аккредитовано 300 журналистов. Я знаю не больше 100", - добавил замглавы ОПУ.

Группы журналистов по семь-десять человек будут запускаться на рандеву с президентом каждые пол часа. Остальные журналисты будут ожидать в пресс-руме на втором этаже. 

Первый этаж открыт для всех посетителей, которые захотят подкрепиться. Но им тоже придется пройти рамку металлодетектора.

  • Сегодня с 10:00 президент Владимир Зеленский начинает так называемый пресс-марафон с аккредитованными журналистами

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Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко пресс-марафон
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