Замглавы ОП рассказал о формате пресс-марафона Зеленского

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал журналистам о формате пресс-марафона президента Владимира Зеленского.
По его словам, идея формата принадлежит Зеленскому.
"Президент ответит на все вопросы всех журналистов", - обещает Тимошенко.
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Касательно места проведения замглавы ОПУ отметил, что задачей команды было найти место, где можно расположить 300 журналистов и чтобы президент мог сидеть за столом.
Тимошенко заверил, что на мероприятие были аккредитованы все без исключения общенациональные СМИ.
"Аккредитовано 300 журналистов. Я знаю не больше 100", - добавил замглавы ОПУ.
Группы журналистов по семь-десять человек будут запускаться на рандеву с президентом каждые пол часа. Остальные журналисты будут ожидать в пресс-руме на втором этаже.
Первый этаж открыт для всех посетителей, которые захотят подкрепиться. Но им тоже придется пройти рамку металлодетектора.
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