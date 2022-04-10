Запад или вступит в войну на стороне Украины, или проиграет – Observer

Политика стран Запада не предотвратила вторжение России, а нынешний уровень поддержки Украины определенно недостаточен, чтобы это вторжение остановить, говорится в сегодняшнем редакционном материале британской газеты Observer.

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"Санкции против России и поставки оружия Украине отмечаются западными правительствами как беспрецедентный объединяющий успех. Правительства расписывают друг другу, какую хорошую работу они делают. Но это не работает", – пишет газета.

"Владимира Путина заклеймили как военного преступника и парию. Его средства заморожены, его приспешники под санкциями. Стратегические цели Москвы не достигнуты, ее армия проявила себя как потерявшая человеческий облик стая, атакованные ею города не захвачены, а разрушены, как Мариуполь и Харьков. России грозит немыслимый экономический и репутационный ущерб. Но Путину это безразлично. Он не останавливается, и нет ни малейших признаков того, что собирается остановиться".

Газета отмечает, что все это ставит под вопрос действенность выбранной Западом реакции на агрессию Кремля.

"Сколько еще зверств должно случиться, прежде чем западные лидеры признают, что выбранная ими стратегия не сработала? Сколько еще детей должны умереть, прежде чем НАТО перестанет оправдывать свое бездействие? Что еще нужно сделать, чтобы Джо Байден, Борис Джонсон, Олаф Шольц и прочие признали, что стоящий перед ними выбор – это выбор между прямым вмешательством и проигрышем?"

"Это неудобные и неприятные вопросы. Но с каждой ракетой, с каждой кассетной бомбой и с каждым снарядом, с каждым новым военным преступлением уклоняться от них становится все труднее".

Газета предлагает западным правительствам рассмотреть варианты, которые, по ее мнению, помогут реально защитить Украину:

- Создание зоны безопасности на западе Украины, где могут собираться временно перемещенные лица вместо того, чтобы уезжать за границу. Эту зону безопасности будут по согласованию с Киевом защищать ВВС и сухопутные силы НАТО.

- Закрыть Одессу, введя ВМС НАТО в международные воды Черного моря и потребовав от России прекращения морских обстрелов.

- Заявить России, что артиллерийские и ракетные подразделения РФ, которые обстреливают гражданские объекты, будут считаться законными военными целями НАТО.

- Начать поставки Киеву истребителей и танков.

- Ввести полное эмбарго на весь российский экспорт ископаемого топлива.

"Риски очевидны, – пишет Observer, – но единственная альтернатива подобным мерам – бесконечная бойня".

Сергей Бережной

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