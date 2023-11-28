Запад не осознает реальность угрозы, пока Кремль не устроит ему Перл-Харбор – Ландсбергис

Глава МИД Литвы: Запад не начнет рассматривать Россию как непосредственную угрозу, пока не получит от Путина свой Перл-Харбор

Габриэлюс Ландсбергис (Фото - EPA)

Запад не начнет рассматривать войну, которую Россия ведет против Украины, как непосредственную угрозу для себя, пока Кремль не устроит что-то аналогичное внезапному нападению Японии на Перл-Харбор в 1941 году. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает LRT.lt.

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28 ноября во время дискуссии на внешнеполитическом форуме в Берлине Ландсбергис высказал мнение, что Запад недостаточно открыт и честен в отношении того, что на самом деле означает война России против Украины, и предположил, что это может быть связано со страхом эскалации.

"В большинстве случаев мы пытаемся представить происходящее как региональную проблему, далекую, которая нас (Запад. – Ред.) пока не затрагивает", – сказал министр.

На самом же деле, как он отметил, "это большая политическая проблема, которая должна находиться в центре обсуждений".

"Как человек, который интересуется историей, я опасаюсь, что мы ждем Перл-Харбора. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что раз Перл-Харбора не случилось, то все хорошо. Однако все не так хорошо", – сказал Ландсбергис.

СПРАВКА. 7 декабря 1941 года объединенная эскадра ВМС Японии скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по военной базе США в Перл-Харбор. Были уничтожены или повреждены 20 кораблей и почти 190 американских самолетов. Японские силы потеряли 29 самолетов и пять малых подлодок. На следующий день США объявили войну Японии и вступили во Вторую мировую войну, чего президент Франклин Рузевельт пытался всеми силами избежать.

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