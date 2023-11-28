Захід не усвідомить реальність загрози, допоки Кремль не влаштує йому Перл-Харбор – Ландсбергіс

Глава МЗС Литви: Захід не почне розглядати Росію як безпосередню загрозу, доки не отримає від Путіна свій Перл-Харбор

Габріелюс Ландсбергіс (Фото - EPA)

Захід не почне розглядати війну, яку Росія веде проти України як безпосередню загрозу для себе, поки Кремль не влаштує щось аналогічне раптовому нападу Японії на Перл-Харбор у 1941 році. Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.lt.

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28 листопада під час дискусії на зовнішньополітичному форумі в Берліні Ландсбергіс висловив думку, що Захід недостатньо відкритий і чесний щодо того, що насправді означає війна Росії проти України, і припустив, що це може бути пов'язане зі страхом ескалації.

"У більшості випадків ми намагаємося уявити те, що відбувається, як регіональну проблему, далеку, яка нас (Захід. – Ред.) поки не торкається", – сказав міністр.

Насправді ж, як він зазначив, "це велика політична проблема, яка має бути в центрі обговорень".

"Як людина, яка цікавиться історією, я побоююся, що ми чекаємо на Перл-Харбор. Ми вже пройшли всі етапи, але вважаємо, що якщо Перл-Харбора не сталося, то все добре. Однак все не так добре", – сказав Ландсбергіс.

ДОВІДКА. 7 грудня 1941 року об'єднана ескадра ВМС Японії потай підійшла до Гавайських островів і силами своєї палубної авіації завдала нищівного удару по військовій базі США в Перл-Харбор. Було знищено або пошкоджено 20 кораблів і майже 190 американських літаків. Японські сили втратили 29 літаків та п'ять малих підводних човнів. Наступного дня США оголосили війну Японії та вступили до Другої світової війни, чого президент Франклін Рузевельт намагався всіма силами уникнути.

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