Западная разведка: Россия спешит стереть Украину на захваченных землях – Bloomberg

Россия пытается уничтожить украинскую идентичность на временно оккупированных территориях, чтобы их невозможно было интегрировать в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников в европейской разведке.

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По словам источников издания, российские оккупанты добиваются культурных и демографических изменений в частях захваченных территорий на востоке и юге Украины.

По данным европейской разведки, российская стратегия предусматривает репрессии, пытки и убийства украинских чиновников, а также депортацию украинских детей в Россию, переселение россиян на захваченные территории и ограничение прав тех, кто отказался получить российский паспорт.

Кроме того, оккупанты призывают украинских мужчин воевать против Украины.

Собеседники журналистов утверждают, что все это делается для того, чтобы "усложнить или даже помешать Киеву возобновить контроль над этими регионами".

В Генштабе ВСУ уже долгое время пишут о том, что россияне навязывают украинцам на ВТО российские паспорта и всячески их запугивают в случае отказа.

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Мілана Головань

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