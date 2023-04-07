Оккупанты навязывают украинцам на ВОТ российские паспорта и всячески угрожают – Генштаб

Российские оккупанты продолжают навязывать российские паспорта украинцам на частях временно оккупированных областей, угрожая выселением из квартир и домов, запретом въезда в города, а родителям школьников – отказом в свидетельстве о среднем образовании. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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По данным Генштаба, российские оккупационные войска активно продолжают принудительную паспортизацию украинцев на частях временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Захватчики прибегают к насилию и запугиванию населения, навязывая ему российские паспорта.

В частности, угрожают украинцам выселением из своих домов, а родителям школьников-выпускников – отказом в получении детьми свидетельства о базовом среднем образовании, отмечают в Генштабе.

На Лиманском направлении россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются жестокие бои. За сутки россияне вели безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. ВСУ отразили около 14 атак.

На Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ вела наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы, успеха не имела. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили склад боеприпасов оккупантов.

30 марта 2023 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

В Бахмуте РФ продвинулась на метры, ВСУ лучше справляются с потерями, считает Запад.

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Мілана Головань

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