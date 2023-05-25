"Запорожский мститель" вернулся. Возле Мелитополя сбили два российских Су-25 – Нацгвардия

Украинские защитники 25 мая сбили два российских штурмовика Су-25 на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Национальной гвардии.

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Военные рассказали, что оккупанты пытались нанести удары по позициям Сил обороны с воздуха с применением самолетов.

В это время, как указали в НГУ, на боевом дежурстве находились нацгвардейцы – "Запорожский мститель" и его сослуживец. Бойцы точно отработали по воздушным целям из ПЗРК.

"В результате боевой работы первый Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель", после выстрела которого вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку", – проинформировали в Нацгвардии.

В НГУ добавили, что в конце взлетной полосы мелитопольцы могли наблюдать черный столб дыма, а перед этим раздались глухие взрывы.

СПРАВКА. Гвардеец с позывным "Запорожский мститель" в общей сложности уже уничтожил 7 вражеских самолетов.

22 мая 2023 года командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.

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