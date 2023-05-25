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"Запорізький месник" повернувся. Біля Мелітополя збили два російських Су-25 – Нацгвардія

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 19:55
"Запорізький месник" (Фото: НГУ)

Українські захисники 25 травня збили два російських штурмовики Су-25 на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у Національній гвардії.

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Військові розповіли, що окупанти намагалися завдати ударів по позиціях Сил оборони з повітря із застосуванням літаків.

У цей час, як вказали в НГУ, на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці – "Запорізький месник" і його побратим. Бійці влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК.

"У результаті бойової роботи перший Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією, другий літак збив відомий усім "Запорізький месник", після пострілу якого ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку", – поінформували в Нацгвардії.

В НГУ додали, що у кінці злітної смуги мелітопольці могли спостерігати чорний стовп диму, а перед цим пролунали глухі вибухи.

ДОВІДКА. Гвардієць із позивним "Запорізький месник" загалом вже знищив 7 ворожих літаків.
  • 22 травня 2023 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Олег Васьків
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