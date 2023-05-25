"Запорізький месник" повернувся. Біля Мелітополя збили два російських Су-25 – Нацгвардія

Українські захисники 25 травня збили два російських штурмовики Су-25 на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у Національній гвардії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Військові розповіли, що окупанти намагалися завдати ударів по позиціях Сил оборони з повітря із застосуванням літаків.

У цей час, як вказали в НГУ, на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці – "Запорізький месник" і його побратим. Бійці влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК.

"У результаті бойової роботи перший Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією, другий літак збив відомий усім "Запорізький месник", після пострілу якого ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку", – поінформували в Нацгвардії.

В НГУ додали, що у кінці злітної смуги мелітопольці могли спостерігати чорний стовп диму, а перед цим пролунали глухі вибухи.

ДОВІДКА. Гвардієць із позивним "Запорізький месник" загалом вже знищив 7 ворожих літаків.

22 травня 2023 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.