"Запорізький месник" повернувся. Біля Мелітополя збили два російських Су-25 – Нацгвардія
Українські захисники 25 травня збили два російських штурмовики Су-25 на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у Національній гвардії.
Військові розповіли, що окупанти намагалися завдати ударів по позиціях Сил оборони з повітря із застосуванням літаків.
У цей час, як вказали в НГУ, на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці – "Запорізький месник" і його побратим. Бійці влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК.
"У результаті бойової роботи перший Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією, другий літак збив відомий усім "Запорізький месник", після пострілу якого ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку", – поінформували в Нацгвардії.
В НГУ додали, що у кінці злітної смуги мелітопольці могли спостерігати чорний стовп диму, а перед цим пролунали глухі вибухи.
- 22 травня 2023 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.
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