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Запрет на въезд в Украину иностранцев. Для беларусов сделали исключение

26.08.2020, 18:08
Запрет на въезд в Украину иностранцев. Для беларусов сделали исключение - Фото
Протесты в Беларуси (Фото: TUT.by)

Кабмин принял постановление о закрытии границ для иностранцев из-за второй волны коронавируса

Запрет на въезд в Украину иностранцев до 28 сентября не будет распространяться на граждан Беларуси. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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По его словам, Кабмин уже принял постановление о закрытии границ для иностранцев из-за второй волны коронавируса.

"Запрет не будет касаться тех, кто имеет документы на проживание тут. Также исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину", - написал Гончаренко.

Вчера президент Владимир Зеленский предложил упростить условия въезда в Украину для граждан Беларуси, учитывая напряженную внутриполитическую ситуацию в этой стране. 

Вадим Ребрина
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