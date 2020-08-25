Зеленский предложил упростить въезд в Украину для граждан Беларуси
25.08.2020, 17:00
Протесты в Беларуси (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)
Президент считает, что Украина должна это сделать, "учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию" в Беларуси
Президент Владимир Зеленский предложил упростить условия въезда в Украину для граждан Беларуси, учитывая напряженную внутриполитическую ситуацию в этой стране. Об этом Зеленский сказал на селекторном совещании в Офисе президента, передает пресс-служба ОП.
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"Как мы можем запретить въезд беларусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда беларусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - сказал Зеленский.
- 9 августа в РБ прошли выборы президента. В ЦИК объявили, что победил действующий лидер Александр Лукашенко. В тот же вечер в Беларуси начались протесты, которые, несмотря на попытки властей подавить их силой, продолжаются и сейчас. Позже в стране также начались забастовки.
- Европейский союз готовит введение санкций против чиновников Беларуси уже на следующей неделе, однако Лукашенко в списке нет.
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