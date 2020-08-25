Зеленский предложил упростить въезд в Украину для граждан Беларуси

Президент считает, что Украина должна это сделать, "учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию" в Беларуси

Президент Владимир Зеленский предложил упростить условия въезда в Украину для граждан Беларуси, учитывая напряженную внутриполитическую ситуацию в этой стране. Об этом Зеленский сказал на селекторном совещании в Офисе президента, передает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как мы можем запретить въезд беларусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда беларусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - сказал Зеленский.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.