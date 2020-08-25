ЕС введет санкции против Беларуси на следующей неделе, но Лукашенко в списках нет - СМИ
Источник сообщает, что в санкционный список войдут чиновники режима Лукашенко
Европейский союз готов к вводу санкций против чиновников Беларуси уже на следующей неделе, однако самого президента РБ Александра Лукашенко в списках нет. Об этом со ссылкой на доступную ему информацию сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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"Санкции ЕС в отношении Беларуси могут быть +/- согласованы и готовы на следующей неделе. Пока похоже, что Лукашенко не будет в списке, но все еще может измениться", - отметил Йозвяк.
Ранее глава Европейского парламента Давид Сассоли уже призывал лидеров ЕС ввести санкции против властей Беларуси.
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- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых с победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. Результат провластного экзитпола: Лукашенко – 79,7%, Тихановская – 6,7%. Независимый экзитпол по заграничным участкам: Тихановская - 81,5%, Лукашенко - 9,4%. ЦИК страны утверждает, что Лукашенко набирает более 80%.
- 9 августа в стране начались протесты, в ходе которых правоохранители массово избивали мирных демонстрантов.
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