"Немедленно примените санкции". Европарламент призвал ЕС наказать чиновников Беларуси

В парламенте осудили насилие со стороны белорусских властей и заявили, что они нарушили права человека и должны понести за это наказание

Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал лидеров ЕС ввести санкции против властей Беларуси, чтобы остановить насилие и привлечь виновных в нарушении прав человека к ответственности. Об этом он заявил в отчете, выдержки из которого были опубликованы на официальном сайте ведомства.

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Сассоли отметил, что сейчас есть все основания опасаться развития репрессий и военного вмешательства и что долг Европарламента - сделать "все возможное, чтобы остановить насилие и привлечь виновных к ответственности".

В парламенте считают, что необходимо поддержать стремление Беларуси провести новые выборы и гарантировать, что "акты насилия и пыток будут расследованы и наказаны". Также председатель призвал оказать давление на власть Беларуси, чтобы все заключенные с 9 августа беларусы были освобождены, реабилитированы и получили компенсацию.

"Санкции - важный инструмент, доступный Европейскому союзу, и Парламент призывает Совет немедленно применить их для наказания серьезных нарушений прав человека, которые имели место", - заявил глава Европарламента, отметив, что санкции могут включать замораживание активов чиновников, которые "злоупотребляют своей властью и нарушают основные свободы".

15 августа в Евросоюзе заявили о готовности предложить властям Беларуси содействие в переговорах с оппозиционерами.

17 августа главы ОБСЕ заявили, что хотят приехать в Беларусь для переговоров с властью и оппозицией.

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Дарья Мостовая

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