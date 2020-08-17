Главы ОБСЕ хотят приехать Беларусь для переговоров с властью и оппозицией

Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска решения ситуации в Беларуси, считают в ОБСЕ

Председательствующая в ОБСЕ Албания выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Беларуси, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями, пытками и жестоким поведением силовиков. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

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Как отмечается, глава правительства Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде хотят посетить Беларусь для проведения переговоров с властью и оппозицией

"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска решения ситуации в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

В связи с этим беларусскому правительству направили ​​официальное предложение относительно визита действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эдди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде - для встречи с представителями правительства и оппозиции.

"Председатель ОБСЕ еще раз подчеркивает необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, в частности, содействия и защиты основных свобод и прав человека, а также уважения к суверенитету и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Наталия Медведева

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