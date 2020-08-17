Главы ОБСЕ хотят приехать Беларусь для переговоров с властью и оппозицией
Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска решения ситуации в Беларуси, считают в ОБСЕ
Председательствующая в ОБСЕ Албания выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Беларуси, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями, пытками и жестоким поведением силовиков. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.
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Как отмечается, глава правительства Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде хотят посетить Беларусь для проведения переговоров с властью и оппозицией
"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска решения ситуации в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.
В связи с этим беларусскому правительству направили официальное предложение относительно визита действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эдди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде - для встречи с представителями правительства и оппозиции.
"Председатель ОБСЕ еще раз подчеркивает необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, в частности, содействия и защиты основных свобод и прав человека, а также уважения к суверенитету и территориальной целостности", - говорится в заявлении.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. По данным правозащитников, погибли пять человек. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Сегодня в Беларуси продолжаются забастовки на крупнейших заводах.
- Великобритания заявила, что не признает результаты выборов в Беларуси.
- Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты разочарованы ситуацией вокруг выборов в Беларуси и могут ввести санкции против чиновников режима Лукашенко, вплоть до ограничения поставок нефти.
- Большинство фракций Европейского парламента не признают Лукашенко переизбранным президентом и рассматривают его персоной нон-грата в Европе.
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