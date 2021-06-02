Запрет продажи лекарств детям и закон о страховании: повестка Рады на сегодня
Сегодня, 2 июня, в повестке дня Верховной Рады – законопроекты о запрете продажи лекарств детям, о страховании и об имуществе Вооруженных сил. Повестка опубликована на сайте парламента.
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В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:
– о регулировании прожиточного минимума;
– о запрете продажи лекарств детям;
– о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;
– об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;
– о развитии цифровой экономики;
– об антидопинговой деятельности в спорте;
– об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;
– об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;
– о страховании и другие.
Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:
– о правовом режиме имущества в ВСУ;
– о меценатской деятельности в спортивной сфере.
- 25 мая 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Раду законы о национальном сопротивлении и увеличении армии.
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