Запрет продажи лекарств детям и закон о страховании: повестка Рады на сегодня

Сегодня, 2 июня, в повестке дня Верховной Рады – законопроекты о запрете продажи лекарств детям, о страховании и об имуществе Вооруженных сил. Повестка опубликована на сайте парламента.

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В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:

– о регулировании прожиточного минимума;

– о запрете продажи лекарств детям;

– о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;

– об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;

– о развитии цифровой экономики;

– об антидопинговой деятельности в спорте;

– об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;

– об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;

– о страховании и другие.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– о правовом режиме имущества в ВСУ;

– о меценатской деятельности в спортивной сфере.

25 мая 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Раду законы о национальном сопротивлении и увеличении армии.

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Денис Юдин

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