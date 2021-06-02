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Запрет продажи лекарств детям и закон о страховании: повестка Рады на сегодня

02.06.2021, 08:42
Запрет продажи лекарств детям и закон о страховании: повестка Рады на сегодня - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 2 июня, в повестке дня Верховной Рады – законопроекты о запрете продажи лекарств детям, о страховании и об имуществе Вооруженных сил. Повестка опубликована на сайте парламента.

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В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:

– о регулировании прожиточного минимума;
– о запрете продажи лекарств детям;
– о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;
– об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;
– о развитии цифровой экономики;
– об антидопинговой деятельности в спорте;
– об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;
– об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;
– о страховании и другие.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– о правовом режиме имущества в ВСУ;
– о меценатской деятельности в спортивной сфере.

Читайте также: Верховная Рада ограничила использование пластиковых пакетов. Что запретили

Денис Юдин
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верховная рада страхование повестка
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