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Запрет въезда россиянам. Зеленский отправил петицию Стерненко в Кабмин, СБУ и СНБО

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27.11.2021, 11:19
Запрет въезда россиянам. Зеленский отправил петицию Стерненко в Кабмин, СБУ и СНБО - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию общественного деятеля Сергея Стерненко, в которой он призывал запретить въезд в Украину гражданам России или ввести для них визовый режим. Петиция направлена премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову, говорится в ответе на сайте президента.

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Зеленский отметил, что введение дополнительных изменений в режим поездок между Украиной и РФ требует детального изучения и анализа всех сценариев. В частности, нужен анализ с точки зрения безопасности и социальных последствий таких изменений, объяснил президент.

Зеленский отправил петицию Шмыгалю, Баканову и Данилову. Он просит их проанализировать – соответствует ли нынешний режим въезда граждан России требованиям безопасности и нацинтересам.

При этом Зеленский поблагодарил всех причастных к петиции, и назвал "оправданным" внимание общества к этому вопросу на фоне агрессии России. Он также добавил, что с 2014 года введены ряд мер для усиления контроля на границе с РФ:

– Украина инициировала приостановление ряда положений в соглашении с РФ о безвизе;

– Украина в одностороннем порядке запретила въезжать россиянам по паспорту РФ или свидетельству о рождении;

– С 2018 года введено фиксацию во время погранконтроля биометрических данных иностранцев, в том числе россиян;

– Пограничники определяют лиц из групп риска и принимают меры, чтобы не допускать тех, кто может быть причастен к провокациям или правонарушениям в Украине;

– Украина может вводить санкции против россиян, в частности запрещать въезд.

  • 2 ноября Стерненко подал петицию с призывом запретить въезд в Украину гражданам России или ввести визовый режим.
  • 11 ноября петиция Стерненко набрала 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения Зеленским. 

Читайте также: Зеленский поручил разобраться с гастролями артистов из России: ответ на петицию

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Сергей Стерненко петиция въезд граждане рф россияне
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