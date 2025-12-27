Зарплаты учителей вырастут с 2026 года – Свириденко

С января следующего года заработная плата педагогов повысится на 30%, рассказала премьер-министр

Юлия Свириденко (Фото: Facebook)

Кабинет министров Украины принял решение о повышении заработной платы педагогическим работникам с января 2026 года на 30%, а с сентября – еще на 20%. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые восемь месяцев 2026 года. 91,8 млрд грн образовательной субвенции распределили между местными бюджетами, еще 21,4 млрд грн перенаправили для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета.

Также с января по август 2026 года более 409 000 учителей будут получать ежемесячные доплаты за работу в сложных условиях. Среди них – 25,5 тысячи педагогов в прифронтовых общинах. На это предусмотрели в бюджете МОН предусмотрено 10,37 млрд грн.

Свириденко добавила, что МОН также обновляет образовательные программы и внедряет современные практики в рамках Новой украинской школы, чтобы финансовые решения напрямую работали на качество образования.