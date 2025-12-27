Зарплати вчителів зростуть з 2026 року – Свириденко

З січня наступного року заробітна плата педагогів підвищиться на 30%, розповіла прем'єр-міністерка

Юлія Свириденко (Фото: Facebook)

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення заробітної плати педагогічним працівникам з січня 2026 року на 30%, а з вересня – ще на 20%. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші вісім місяців 2026 року. 91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілили між місцевими бюджетами, ще 21,4 млрд грн переспрямували для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету.

Також з січня по серпень 2026 року понад 409 000 учителів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в складних умовах. Серед них — 25,5 тисячі педагогів у прифронтових громадах. На це передбачили у бюджеті МОН передбачено 10,37 млрд грн.

Свириденко додала, що МОН також оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в межах Нової української школи, щоб фінансові рішення напряму працювали на якість освіти.