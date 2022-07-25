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Защищал юг Украины. Погиб командир бригады Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев

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25.07.2022, 00:34
Защищал юг Украины. Погиб командир бригады Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев - Фото
Виталий Гуляев (Фото: Facebook 28 ОМБр Рыцарей Зимнего похода)

В Николаевской области погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев. Об этом сообщили пятый президент Петр Порошенко и депутат Киевского горсовета Павел Бойченко.

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Сообщают, что полковник Гуляев погиб 23 июля.

25 февраля 2022 года 28-я ОМБр под командованием полковника Гуляева вступила в бой и остановила российских оккупантов, пытавшихся высадить десант возле Коблево, чтобы дальше идти на Николаев и Одессу.

Под командованием полковника Гуляева 28-я бригада остановила продвижение российских войск на юге и, отбросив их, начала очищать от оккупантов Николаевскую и Херсонскую область.

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Наталия Медведева
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Одесса Херсон Николаев потери
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