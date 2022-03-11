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Защитники Мариуполя уничтожили батальонную тактическую группу оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 21:40

Украинские защитники Мариуполя уничтожили батальонную тактическую группу 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь пришедший на нашу землю российский хлам. Подразделения Объединенных сил продолжают защищать город и мирных граждан Украины", – сказано в сообщении.

  • Суммарно с начала войны в Мариуполе погибли уже тысячи людей, многие из которых остаются под завалами разрушенных россиянами домов. 
  • Вчера в Мариуполь украинскими властями был направлен гуманитарный конвой с едой, водой и лекарствами, но российские оккупанты начали танковую атаку именно в том месте, где он должен был проходить, сообщил президент Владимир Зеленский.
Вадим Ребрина
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оос война мариуполь
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