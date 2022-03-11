Мы боремся за Мариуполь, но россияне не пропускают гуманитарные грузы – Зеленский

В Мариуполь украинскими властями был направлен гуманитарный конвой с едой, водой и лекарствами, но российские оккупанты начали танковую атаку именно в том месте, где он должен был проходить. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Они сделали это сознательно. Они знали, что срывают. Они имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним, постоянно обстреливать", – сказал президент.

Сегодня оккупанты разрушили здание ГСЧС, где должны были собираться жители города для эвакуации.

"Это откровенный террор от опытных террористов. Мир должен это знать", – отметил президент.

Несмотря на это попытки доставить в Мариуполь гуманитарную помощь будут продолжены.

"Мы боремся и не прекратим эту борьбу", – сказал Зеленский, попросив всех, у кого есть связь с Мариуполем, донести эту информацию до его жителей.

"Украина всем сердцем с ними и делает все, чтобы прекратились пытки города", – сказал президент.

Из-за бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок – девочка. Всего пострадало 17 человек – это дети, женщины и врачи.

Суммарно с начала войны в Мариуполе погибли уже тысячи людей, многие из которых остаются под завалами разрушенных россиянами домов.

Вадим Ребрина

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