Защитные костюмы для медиков. Минздрав объяснил, почему не покупают украинские

Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)

Минздрав закупал бы защитные костюмы для медиков украинского производства, если бы было подтверждение их соответствия необходимым стандартам. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

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"Относительно требований к средствам защиты в условиях пандемии, мы должны четко понимать, что должно быть у людей, которые обеспечивают здоровье и лечат пациентов в больницах. Но что касается именно украинских производителей, мы бы с удовольствием покупали украинское, если бы было подтверждение соответствия стандартам", - отметила Шаталова.

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Она уточнила, что в Минздраве поддерживают украинских производителей, однако этот "вопрос нужно обязательно сдвинуть с места" и подготовиться к возможным будущим вызовам.

В Украине заболели 123 медработника из общего числа 578 зафиксированных за минувшие сутки случаев.

22 апреля сообщалось , что во временно оккупированном Луганске у медиков нет защитных костюмов.

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