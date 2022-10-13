Зацепили обломки дрона. В ГБР выдвинули версию падения украинского МиГ-29 под Винницей

Сотрудники Госбюро расследований выясняют обстоятельства произошедшего 12 октября падения украинского военного самолета МиГ-29 в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БпЛА. Ему удалось сбить пять дронов-камикадзе Shahed-136.

По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов во время уничтожения очередного объекта, обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета.

Пилот направил истребитель в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. Он успел катапультироваться. В настоящее время военный госпитализирован.

Пострадавших среди населения нет.

Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

Утром 13 октября армия России утром ударила дронами-камикадзе по Киевской области.

Вадим Ребрина

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