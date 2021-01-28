Завтра пройдет совещание глав МИД Люблинского треугольника, Украина пригласила Тихановскую

Главы МИД Украины, Литвы и Польши Дмитрий Кулеба, Габриэлиус Ландсбергис и Збигнев Рау проведут 29 января первое после основания онлайн-заседание Люблинского треугольника. На встречу приглашена лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

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На заседании главы МИД обсудят общие шаги по противодействию вызовам и угрозам в Центральной Европе и определят приоритетные направления сотрудничества в формате Люблинского треугольника.

Тихановская примет участие в обсуждении ситуации в Беларуси.

28 июля 2020 года было объявлено о создании нового межрегионального формата сотрудничества - Люблинского треугольника. Сотрудничество Украины, Литвы и Польши будет направлено как на оборонную, так и на экономическую сферы.

17 сентября 2020 года прошла первая встреча координаторов Люблинского треугольника на уровне заместителей глав МИД.

Денис Юдин

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