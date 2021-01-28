Завтра пройдет совещание глав МИД Люблинского треугольника, Украина пригласила Тихановскую
28.01.2021, 11:36
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
Главы МИД Украины, Литвы и Польши Дмитрий Кулеба, Габриэлиус Ландсбергис и Збигнев Рау проведут 29 января первое после основания онлайн-заседание Люблинского треугольника. На встречу приглашена лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На заседании главы МИД обсудят общие шаги по противодействию вызовам и угрозам в Центральной Европе и определят приоритетные направления сотрудничества в формате Люблинского треугольника.
Тихановская примет участие в обсуждении ситуации в Беларуси.
- 28 июля 2020 года было объявлено о создании нового межрегионального формата сотрудничества - Люблинского треугольника. Сотрудничество Украины, Литвы и Польши будет направлено как на оборонную, так и на экономическую сферы.
- 17 сентября 2020 года прошла первая встреча координаторов Люблинского треугольника на уровне заместителей глав МИД.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии