Завтра США объявят новый пакет помощи Украине: там будут боеприпасы для HIMARS
02.03.2023, 23:19
Джон Кирби (Фото - EPA)
Завтра, 3 марта, США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, помощь Украине станет одной из главных тем обсуждения между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе завтрашней встречи.
Известно, что в пакет военной помощи от Штатов войдут боеприпасы для систем, которые уже есть на вооружении у ВСУ – HIMARS и другой артиллерии.
Кирби отметил, что более подробная информация по поводу нового пакета помощи будет опубликована в ближайшее время.
- О предыдущем пакете помощи Штаты объявили 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины. Это пакет на $2 млрд с большим количеством боеприпасов для артиллерии калибра 155 мм и систем HIMARS, новыми беспилотниками, оборудованием для противодействия БПЛА и системами радиоэлектронной борьбы.
Читайте также: Шольц ответил тем, кто в Германии призывает перестать помогать Украине оружием
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев • LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии