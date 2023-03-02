Завтра США объявят новый пакет помощи Украине: там будут боеприпасы для HIMARS

Завтра, 3 марта, США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, помощь Украине станет одной из главных тем обсуждения между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе завтрашней встречи.

Известно, что в пакет военной помощи от Штатов войдут боеприпасы для систем, которые уже есть на вооружении у ВСУ – HIMARS и другой артиллерии.

Кирби отметил, что более подробная информация по поводу нового пакета помощи будет опубликована в ближайшее время.

О предыдущем пакете помощи Штаты объявили 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины. Это пакет на $2 млрд с большим количеством боеприпасов для артиллерии калибра 155 мм и систем HIMARS, новыми беспилотниками, оборудованием для противодействия БПЛА и системами радиоэлектронной борьбы.

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Оксана Житнюк

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