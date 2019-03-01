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01.03.2019, 18:57

Заявления на Березенко написали Садовой и Тимошенко - Аваков

Заявления на Березенко написали Садовой и Тимошенко - Аваков - Фото
Сергей Березенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если в деле Березенко "будут соответствующие аргументы", то запрос на снятие с него неприкосновенности будет направлен в парламент

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Заявления на народного депутата Сергея Березенко о возможном подкупе избирателей написали кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Об этом в интервью TheБабель заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Березнико фигурирует в расследованиях, начатых по инициативе Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко", - сказал Аваков.

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Отвечая на вопрос, как проверяют Березенко, министр сказал, что обычно свидетеля или подозреваемого допрашивает следователь, но в данном случае ситуацию усложняет то, что Березенко – народный депутат.

"Но с народным депутатом этого делать нельзя, потому что у него есть иммунитет. Его могут пригласить на разговор со следователем. Если нужно идти дальше, то направляется официальное письмо в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности", - сказал глава МВД.

Он отметил, что если в деле Березенко "будут соответствующие аргументы", то запрос на снятие с него неприкосновенности будет направлен в парламент, если таких аргументов не будет, то дело закроют или переквалифицируют.

На вопрос, вызывали ли депутата на допрос, Аваков ответи, что не имеет права разглашать эту информацию. 

Ранее Аваков заявлял, что полиция опросила граждан и открыла дело о возможной раздаче денег избирателям в офисе Березенко.

В БПП потребовали от главы МВД опровергнуть это обвинение или предъявить доказательства

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Теги: Сергей Березенко, выборы, арсен аваков, юлия тимошенко, Садовый
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