Зеленский: До сих пор Украина не имела ракет к нескольким ПВО – пакеты приходится выбивать

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

До сегодняшнего утра Украина не имела ракет к нескольким системам противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 16 января на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом.

"Утром мы получили серьезный пакет ракет, они уже в Украине, поэтому можем об этом говорить. Как вы считаете, для чего нужен энергетический "Рамштайн", если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и из США", – сказал он.

По словам Зеленского, вопрос не только в системах Patriot, которых "никогда не будет хватать". Украина имеет много различных систем ПВО, завезенных за время полномасштабной войны. И для их функционирования нужны постоянные пакеты помощи, в частности с ракетами.

Но получение ракет дается Украине большой силой, "кровью и жизнью людей", отметил президент. Особенно когда есть понимание того, сколько и каких ракет в каких странах есть на складах. Зеленский подчеркнул, что понимает, что каждая страна имеет свои внутренние правила и установленный минимум запасов вооружения, который должен оставаться на складах.

"Но какие правила, какие законы, если у нас идет война и нам это очень нужно, а в некоторых странах, слава богу, нет войны. И ты выбиваешь просто силой все эти ракеты для разного ПВО", – сообщил президент.

Он отметил, что ждет от "Рамштайна" быстрых поставок того, что есть у партнеров. Потому что слов "крепкий народ" для защиты украинцев от атак РФ недостаточно.