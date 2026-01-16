Зеленський: До сьогодні Україна не мала ракет до кількох систем ППО – пакети доводиться вибивати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

До сьогоднішнього ранку Україна не мала ракет до кількох систем протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 16 січня на пресконференції з чеським колегою Петром Павелом.

"Зранку ми отримали серйозний пакет ракет, вони вже в Україні, тому можемо про це говорити. Як ви вважаєте, для чого потрібен енергетичний "Рамштайн", якщо я кожний пакет ракет вибиваю з країн Європи і з США", – сказав він.

За словами Зеленського, питання не лише в системах Patriot, яких "ніколи не буде вистачати". Україна має багато різних систем ППО, завезених за час повномасштабної війни. І для їх функціонування потрібні постійні пакети допомоги, зокрема з ракетами.

Але отримання ракет дається України великою силою, "кров'ю і життям людей", зазначив президент. Особливо коли є розуміння того, скільки і яких ракет у яких країнах є на складах. Зеленський наголосив, що розуміє, що кожна країна має свої внутрішні правила та встановлений мінімум запасів озброєння, який має лишатися на складах.

"Але які правила, які закони, якщо у нас йде війна і нам це дуже потрібно, а в деяких країнах, слава богу, немає війни. І ти вибиваєш просто силою всі ці ракети для різного ППО", – повідомив президент.

Він наголосив, що чекає від "Рамштайну" швидких постачань того, що є у партнерів. Бо слів "міцний народ" для захисту українців від атак РФ недостатньо.