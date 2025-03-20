Зеленский говорит, что не обсуждал с Трампом Крым и признание полуострова российским

Президент заявил, что последний раз говорил с американским лидером о Крыме еще в сентябре прошлого года

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гара Стере, что он не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос Крыма и признание его российским.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он с главой Белого дома вопрос признания Крыма российским, глава государства сказал: "Крым – украинский полуостров. Трамп не поднимал со мной этот вопрос. Мы когда-то говорили с ним о Крыме, еще в сентябре в Нью-Йорке – его просто интересовало, что в нем такого, почему украинцы его так любят".

По словам Зеленского, главное, чего нет в Крыму при России, – это туризм.

"Можно что угодно сделать: пятизвездочные отели, настроить много зданий. Но вы не сможете завезти туда миллионы туристов", – сказал он, добавив, что к оккупации в Крым каждое лето приезжали 3 млн туристов, из которых 2 800 000 – украинцы.

Вчера, 19 марта 2025 года, Зеленский заявил, что признание временно оккупированных территорий российскими – это красные линии и Украина на это никогда не пойдет.