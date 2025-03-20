Зеленський каже, що не обговорював з Трампом Крим та визнання півострова російським
Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гара Стьоре, що він не обговорював з американським колегою Дональдом Трампом питання Криму та визнання його російським.
Відповідаючи на запитання, чи обговорював він з очільником Білого дому питання визнання Криму російським, глава держави сказав: "Крим – український півострів. Трамп не порушував зі мною цього питання. Ми колись говорили з ним про Крим, ще у вересні у Нью-Йорку – його просто цікавило, що у ньому такого, чому українці його так люблять".
За словами Зеленського, головне, чого немає в Криму за Росії, – це туризм.
"Можна що завгодно зробити: п'ятизіркові готелі, набудувати багато будівель. Але ви не зможете завезти туди мільйони туристів", – сказав він, додавши, що до окупації до Криму щоліта приїздило 3 млн туристів, з яких 2 800 000 – українці.
- Вчора, 19 березня 2025 року, Зеленський заявив, що визнання тимчасово окупованих територій російськими – це червоні лінії і Україна на це ніколи не піде.