Зеленський каже, що не обговорював з Трампом Крим та визнання півострова російським

Президент заявив, що останній раз говорив з американським лідером про Крим ще у вересні минулого року

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гара Стьоре, що він не обговорював з американським колегою Дональдом Трампом питання Криму та визнання його російським.

Відповідаючи на запитання, чи обговорював він з очільником Білого дому питання визнання Криму російським, глава держави сказав: "Крим – український півострів. Трамп не порушував зі мною цього питання. Ми колись говорили з ним про Крим, ще у вересні у Нью-Йорку – його просто цікавило, що у ньому такого, чому українці його так люблять".

За словами Зеленського, головне, чого немає в Криму за Росії, – це туризм.

"Можна що завгодно зробити: п'ятизіркові готелі, набудувати багато будівель. Але ви не зможете завезти туди мільйони туристів", – сказав він, додавши, що до окупації до Криму щоліта приїздило 3 млн туристів, з яких 2 800 000 – українці.

Вчора, 19 березня 2025 року, Зеленський заявив, що визнання тимчасово окупованих територій російськими – це червоні лінії і Україна на це ніколи не піде.