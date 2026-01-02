Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению ГБР
Президент Владимир Зеленский поручил разработать предложения по реформированию Государственного бюро расследований. Об этом говорится в его публикации в социальных сетях.
"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований", – написал Зеленский.
Глава государства ожидает, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент.
ГБР было создано 12 ноября 2015 года, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон, а фактически начало свою деятельность 27 ноября 2018 года, когда первые следователи приняли присягу и приступили к работе.
Полную структуру утвердили впоследствии, а ГБР стало центральным правоохранительным органом, расследующим преступления чиновников, правоохранителей и судей.
- В ноябре ГБР попало в скандал в связи с операцией "Мидас". На заседании временной следственной комиссии ВРУ стало известно, что бюро проверяет информацию о возможных нарушениях со стороны своих сотрудников и их связи с фигурантами дела о коррупции в сфере энергетики.
- 10 декабря сообщалось, что ГБР не считает доказанным, что НАБУ правильно идентифицировало псевдонимы "вокзал" и "Леша" из пленок Миндича.
