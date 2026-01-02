Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению ГБР

Президент рассчитывает, что законопроект по реформированию бюро будет наработан уже в январе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил разработать предложения по реформированию Государственного бюро расследований. Об этом говорится в его публикации в социальных сетях.

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований", – написал Зеленский.

Глава государства ожидает, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент.

ГБР было создано 12 ноября 2015 года, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон, а фактически начало свою деятельность 27 ноября 2018 года, когда первые следователи приняли присягу и приступили к работе.

Полную структуру утвердили впоследствии, а ГБР стало центральным правоохранительным органом, расследующим преступления чиновников, правоохранителей и судей.