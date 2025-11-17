Операция "Мидас". ГБР возбудило два уголовных производства в отношении своих сотрудников

Работник ГБР (Фото: пресс-служба ГБР)

Государственное бюро расследований проверит информацию о возможных нарушениях со стороны своих отдельных работников и их связи с фигурантами дела о коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщил руководитель управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

По его словам, проверка определенных сотрудников будет осуществляться по статьям о получении неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством, а также о превышении власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия. Чиновник уточнил, что 14 ноября было возбуждено два уголовных производства.

Чобиток не уточнил, в отношении кого именно из работников ГБР будет осуществляться расследование. Он отметил, что уже направлены запросы в Национальное антикоррупционное бюро о разрешении на проведение следственных действий.

Следователи проверяют информацию о:

→ возможном получении неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований;

→ возможном давлении на отдельных должностных лиц;

→ возможном проведении обысков "по заказу" фигурантов уголовного производства по так называемой операции "Мидас", расследование которой ведет НАБУ.

Также проверяются другие возможные факты превышения власти или служебных полномочий отдельными работниками ГБР.

"Спланированы определенные следственные действия, есть определенные направления, по которым мы будем работать. В дальнейшем будем отчитываться ВСК по этому поводу", — сказал чиновник.

Укринформ сообщал, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время избрания меры пресечения одному из фигурантов сообщил, что на записях следствия участники преступной организации обсуждали свои контакты с ГБР, а также возможность влиять на уголовные производства через депутатские запросы.