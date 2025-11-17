Операція "Мідас". ДБР порушило два кримінальні провадження щодо своїх співробітників
Державне бюро розслідувань перевірить інформацію щодо можливих порушень з боку своїх окремих працівників та їхнього зв'язку з фігурантами справи про корупцію у сфері енергетики. Про це повідомив керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
За його словами, перевірка певних співробітників здійснюватиметься за статтями про отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням, а також про перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки. Посадовець уточнив, що 14 листопада було порушено два кримінальні провадження.
Чобіток не уточнив, щодо кого саме із працівників ДБР здійснюватиметься розслідування. Він наголосив, що вже надіслані запити до Національного антикорупційного бюро з приводу дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчі перевіряють інформацію про:
→ можливе отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг і перспективи розслідувань;
→ можливий тиск на окремих посадовців;
→ можливе проведення обшуків "на замовлення" фігурантів кримінального провадження у так званій операції "Мідас", розслідування якої веде НАБУ.
Також перевіряються інші можливі факти перевищення влади чи службових повноважень окремими працівниками ДБР.
"Сплановано певні слідчі дії, є певні напрямки, за якими ми будемо працювати. Надалі будемо звітувати ТСК з цього приводу", – сказав посадовець.
Укрінформ повідомляв, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час обрання запобіжного заходу одному з фігурантів повідомив, що на записах слідства учасники злочинної організації обговорювали свої контакти з ДБР, а також можливість впливати на кримінальні провадження через депутатські запити.
- 10 листопада НАБУ і САП повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики: на неї пішло 15 місяців, прослухано близько 1000 годин аудіозаписів, щоб задокументувати діяльність "високорівневої злочинної організації".
- За інформацією джерел LIGA.net, корупційна схема впливу на стратегічні підприємства державного сектора завдала збитків на $100 млн.
- 13 листопада ВАКС завершив обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі "Мідас", усі затримані – в СІЗО. Однак за двох фігуранток внесли заставу того самого дня.
