Шабунин заявил, что правоохранители слили его интимные фото. У генпрокурора отрицают, ГБР проверит
Глава правления и соучредитель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что Офис генерального прокурора и Госбюро расследований "слили" в Telegram-каналы его интимные фото. У генпрокурора сказали LIGA.net, что "не имеют никакого отношения" к ситуации, а ГБР, которое вело следствие в отношении активиста, пообещало провести проверку.
Вечером 16 декабря Шабунин заявил, что слитые фото были взяты с телефона, который был изъят правоохранителями во время обыска.
Активист связывает "слив" с созданием его организацией сайта с перечнем лиц, которые, по утверждению ЦПК, причастны к лишению независимости Национального антикоррупционного бюро и специализированной актикорупционной прокуратуры.
Шабунин утверждает, что к этому якобы причастны глава ГБР Алексей Сухачев и генеральный прокурор Руслан Кравченко: "Должен признать, что публикация интимных фото с изъятого при обыске телефона – это новое дно, которое [президент] Зеленский пробил вместе со своими силовиками".
"Органы прокуратуры не имеют никакого отношения к распространению фотоматериалов общественного активиста в публичном пространстве. Соблюдение тайны досудебного расследования является обязанностью всех участников уголовного производства. Любые попытки манипуляции с материалами следствия недопустимы", – сказали LIGA.net в Офисе генпрокурора.
Там заявили, что если будут установлены факты неправомерного использования материалов следствия, то таким действиям дадут надлежащую правовую оценку.
Также, добавили в ОГП, если распространение этих фото не имеет восстановления к материалам уголовного дела в отношении активиста и является следствием нарушения неприкосновенности частной жизни, то расследовать такие факты могут только на основании заявления потерпевшего. В Офисе генпрокурора акцентировали, что к ним пока не поступали какие-либо обращения или заявления по этому поводу.
"В то же время публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основываются на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института. Прокуратура не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения", – подытожили в ведомстве.
Между тем ГБР заявило, что "тщательно проверит" работников, причастных к "частной информации, касающейся одного из фигурантов уголовного производства".
Ведомство заявило, что если будет установлена причастность работников Бюро к этому инциденту, то будут "приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные лица к предусмотренной законом ответственности".
- ГБР подозревает Шабунина в уклонении от службы и мошенничестве. Центр противодействия коррупции утверждает, что это дело связано с давлением со стороны действующей власти.
